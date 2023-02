METAVISIO (THOMSON Computing) vient de créer une société filiale Metavisio India afin de répondre aux appels d’offres gouvernementaux (entre 20 et 200 millions de dollars de commandes attendus par an pour THOMSON).

Pontault-Combault, 17 février 2023, 8h00 - METAVISIO (THOMSON Computing) (ALTHO) (« METAVISIO »), une société française spécialisée dans la recherche, la création, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables THOMSON, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Growth à Paris, a créé en Inde une filiale METAVISIO INDIA afin de répondre aux appels d’offres du gouvernement indien, pour les parties Tablettes, Notebook et serveurs.