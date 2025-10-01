METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Résultats semestriels 2025 de METAVISIO - THOMSON Computing

Dammarie-les-Lys, le 1 er octobre 2025, à 21h15. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2025 et dont les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 1 er octobre 2025.

Résultats et activité de l'exercice

Au cours du premier semestre 2025, METAVISIO a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,8 M€ contre 9,7 M€ en 2024, en recul, notamment en raison de l'optimisation des moyens de transport, désormais orientés vers le fret maritime, beaucoup plus rentables pour l'entreprise. Malgré un environnement géopolitique et économique complexe, l'entreprise a lancé son plan stratégique Horizon 2028, axé sur la croissance des marchés européens, la réduction de l'endettement et le renforcement de ses gammes BtoB et BtoC.

Le résultat d'exploitation s'établit à 1,1 M€ au S1 2025. L'EBITDA a été amélioré en valeur et en pourcentage, à 1,3 M€.

Le résultat net est positif à 0,1 M€.

A fin juin, les capitaux propres sont passés de 26,9 M€ à 30,6M€, démontrant un renforcement significatif de la structure financière de METAVISIO.

En M€ S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires net 6,8 9,7 Résultat d'Exploitation 1,1 1,0 Résultat financier -1,0 - 0,8 Résultat courant avant impôts 0,1 0,2 Résultat net 0,1 0,6

Les comptes semestriels de METAVISIO du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2025 ont été audités et certifiés, et arrêtés le 1 er octobre 2025 par le Conseil d'Administration de la société.

.

Perspectives pour 2025

METAVISIO anticipe un développement de ses ventes grâce à une stratégie reposant sur l'innovation et le renforcement de ses positions en Europe. La société souhaite maintenant concentrer ses ventes sur trois axes : le retail ou BtoC (le grand public), le BtoB au travers des entreprises et grands groupes, et le B to G avec les marchés publics.

Le référencement d'un nouveau revendeu r signé en juin 2025, permettra notamment de répondre aux appels d'offres des grandes entreprises et du gouvernement français.

Informations complémentaires

Les comptes ont été audités et certifiés, et seront bientôt disponibles en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/fr-investors .

Le rapport d'audit des commissaires aux comptes présente une certification assortie d'une réserve quant à l'absence de provisions sur le remboursement des créances des filiales. Le rapport sera bientôt disponible sur le site de la Société et fera l'objet d'un communiqué de presse dès sa mise en ligne.

