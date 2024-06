METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON : Ventes records pour la fin d'année et accélération du déploiement en Asie

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 - ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, est soutenue par Intel et Microsoft, dans son développement en Inde, face aux géants chinois et américains qui détiennent le marché de l'informatique. Les six premiers acteurs de l'informatique, trois américains et trois chinois-taiwanais détenant 85% de part de marché dans le monde, assistent à l'émergence d'une marque française et européenne qui commence à prendre une place importante à leurs côtés : METAVISIO - THOMSON, grâce à son innovation permanente associée à ses designs, couleurs différentes et ses prix plus bas.

L'Inde, avec ses 1,5 milliard d'habitants, est un pays très important pour le développement de la marque française, car sa population est très réceptive aux looks et couleurs différentes, ainsi qu'à la technologie développée par la France et METAVISIO.

Intel souligne dans son communiqué, la résilience et l'approche nouvelle de la marque THOMSON qui vient de s'implanter en Inde avec une première commande de 23 millions de dollars par le premier site de E-commerce Indien faisant partie du groupe Wallmart : FLIPKART, soit 73 900 notebooks regroupant l'ensemble de la gamme française des ordinateurs THOMSON, et dont la majorité sera livrée au Q4.

Les premières livraisons ont été réalisées la semaine dernière, et corrélativement, le gouvernement indien vient de valider l'ouverture des marchés publics indien à la société française METAVISIO -THOMSON, au moment où elle fermait les appels d'offres aux chinois. Cela va permettre à METAVISIO de multiplier ses ventes et ainsi, de dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, objectif que la société s'était fixée dès le début 2024.

Intel, pendant son salon du 22 juin 2024 , a choisi THOMSON comme le nouveau partenaire essentiel pour l'Inde, avec une envie affichée de montrer la performance du business model de THOMSON résolument tourné vers l'innovation et l'attachement aux dernières technologies développées en partenariat avec Intel et Microsoft.

Le mot de Stephan Français, Président de METAVISIO THOMSON :

« L'Inde, la France et METAVISIO-THOMSON, ont une mission historique : accompagner le développement économique indien et ainsi, ensemble, profiter de cette croissance hors norme. La population indienne parle parfaitement anglais et devient de plus en plus internationale. Cette population est forte de 1,5 milliard d'habitants et des relais de commerce dans le monde sont déjà établis. Le gouvernement indien a validé dernièrement le référencement GEM de notre société française METAVISIO-THOMSON : c'est historique ! Jamais en informatique, une société européenne n'avait obtenu cette possibilité de répondre aux marchés publics indiens, alors que corrélativement le gouvernement indien a clairement affiché son ambition, en informatique, de ne plus travailler avec les chinois.

Cette opportunité unique pour METAVISIO-THOMSON, permet également aux indiens de développer le commerce réciproque avec la France et l'Europe, tout en étant moins dépendant des Américains. Intel a compris très clairement ce moment historique, et pendant le dernier INTEL SHOWCASE en Inde, METAVISIO-THOMSON a continuellement été mis en avant au sujet de son évolution et de son arrivée soutenue sur ce marché indien.

METAVISIO est la seule société en Europe, avec une vision mondiale du déploiement commercial total, autour de cette marque de l'informatique française mythique : THOMSON.

Nous sommes déjà vendus dans 52 pays et venons d'ouvrir l'Inde et la Chine, soit près de 3 milliards de potentiels nouveaux utilisateurs d'ordinateurs THOMSON.

Forts de nos résultats et commandes, je viens donc de solliciter pour juillet 2024, un rendez-vous en direct, avec le Président d'Intel, afin d'étudier les axes de soutien de notre croissance pour le Q4 2024. »

A propos de METAVISIO - THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

