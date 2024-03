METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON PRESENTE SES DERNIERES INNOVATIONS EN INDE A NEW DELHI AVEC BUSINESS FRANCE

METAVISIO – THOMSON PRESENTE SES DERNIERES INNOVATIONS EN INDE A NEW DELHI AVEC BUSINESS FRANCE

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a été sélectionnée par Business France pour participer au salon « Art de vivre à la française 2024 » qui se déroule du 20 au 22 mars 2024 à la Bikaner House à New Delhi.

Pendant ces trois jours, METAVISIO – THOMSON aura l'occasion de présenter ses solutions informatiques à la pointe de l'innovation, et les toutes dernières gammes développées par la société, et d'échanger avec acheteurs retail , distributeurs, journalistes et influenceurs locaux.

Enfin, dans le communiqué de presse du 22 janvier 2024 , la société annonçait avoir remporté l'appel d'offres auprès de Flipkart Inde, site e-commerce faisant partie du groupe Walmart en Inde, avec à la clé, un pipeline minimum de commandes annuel de 73 900 notebooks THOMSON Computing, dont les premières pièces sont en cours de production et seront livrées en avril 2024.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contacts presse et investisseurs

J. Gacoin / V. Boivin

+ 33 1 75 77 54 65

metavisio@aelium.fr