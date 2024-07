METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON : Importante croissance du chiffre d'affaires du S1 2024 : + 33% vs 2023

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a réalisé au cours du 1er semestre 2024 une progression de +33% de son chiffre d'affaires comparé au chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 (CA S1 2024 : 11,1 M€ vs S1 2023 : 8,3 M€). Le chiffre d'affaires de METAVISIO-THOMSON COMPUTING portant sur la situation du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, a été arrêté le 4 juillet 2024.

Très belle dynamique

Dans un contexte perturbé par l'inflation et la situation géopolitique, METAVISIO-THOMSON dont le modèle économique est totalement orienté à l'international, a profité de ses belles parts de marché obtenues en France en 2023 (source GFK) pour commencer les livraisons en 2024 et ainsi réaliser une progression de + 33% entre 2024 et 2023, en particulier en livrant les premières pièces en Inde.

Les prises de commandes tout au long du 1er semestre 2024 et la progression du chiffre d'affaires du 1er semestre, confirment la qualité de l'offre et la reconnaissance croissante de la marque THOMSON, seule marque française et européenne présente à l'internationale.

METAVISIO-THOMSON est le seul fabricant européen de micro-informatique, et l'engagement des équipes s'est illustré ce semestre par :

• Les premières livraisons en Inde sur le site E-Commerce N°1 en Inde FLIPKART

• La création d'une filiale en Chine à Shenzhen dont le groupe chinois PEOPLE (géant des télécommunications et des satellites chinois (5ème groupe industriel chinois) est associé.

Ces ventes du 1er semestre et les commandes fermes du deuxième semestre sont à la hauteur de tout le travail de prospection et d'ouverture pays réalisé par les équipes commerciales.

Des résultats solides

Les résultats annuel de 2023 positifs, à +1.1 millions d'euros après impôts, la progression de +33% des ventes sur le 1er semestre 2024/2023 et les commandes du deuxième semestre soulignent l'atteinte des objectifs de la société dans son déploiement international, avec comme principal objectif de dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un 2ème semestre qui sera poussé par les ventes en Inde et en Chine, en particulier sur les nouvelles gammes THOMSON 13ème et 14ème génération avec les dernières technologies IA.

Calendrier du S2 2024 :

• Juillet 2024 : les soldes de juillet

• Août 2024 : les livraisons back-to-school

• Septembre 2024 : les livraisons back-to-university

• Octobre 2024 : les livraisons black Friday

• Novembre 2024 : les livraisons de noël

• Décembre 2024 : les livraisons des soldes de janvier

Pour réussir ce deuxième semestre 2024, les capitaux propres sont passés de 12,3M€ au 30 juin 2023 à 26,9M€ au 30 juin 2024. Les capitaux propres ont doublé en un an.

Confirmation des fortes perspectives de croissance

Dans un environnement économique mondial partagé par la situation géopolitique, la marque THOMSON, référence française et européenne majeure de l'informatique depuis 1980, bénéficie d'un excellent accueil et nous permet, d'être en mesure de franchir enfin cette année, la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

Contacts presse et investisseurs

J. Gacoin / V. Boivin

+ 33 1 75 77 54 65

metavisio@aelium.fr

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu