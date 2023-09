METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Metavisio (Thomson Computing) remporte un prix très convoité à la grande messe annuelle de l'IFA de Berlin !

PONTAULT-COMBAULT, le 13 septembre 2023 – 8h30 METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce que du 1er au 5 septembre, a eu lieu l'IFA de Berlin, grande messe annuelle de l'électronique. Un salon qui a concerné plus de 2 050 entreprises de 48 pays présentent leurs produits et services sur près de 130 000 mètres carrés.

Metavisio-Thomson Computing (ALTHO) en fut une vedette, en remportant le très convoité prix « PC-Welt Best of IFA », à savoir le prix du meilleur ordinateur portable du salon reconnu pour sa technologie et son design.

Cet immense salon a été l'occasion pour Metavisio-Thomson Computing de bien montrer l'étendue de sa gamme d'ordinateurs portables allant de 149 à 2 500 euros.

Selon le Président Fondateur Stéphan Français : « Depuis la pandémie du COVID-19, la fréquentation du salon a baissé, mais pour notre part, notre stand n'a jamais été aussi visité en 5 jours. Nous nous en réjouissons. L'explication de cet engouement est la suivante : tout le monde comprend que le marché est crispé entre les chinois qui soutiennent la Russie d'un côté, et les américains en face; au milieu, il y a la place pour un constructeur européen et cette place, nous sommes clairement en train de la prendre ! La preuve par les chiffres : nous livrerons 40 pays cette année contre seulement 6 en 2021 ».

C'est à grandes enjambées qu'avance Metavisio, arborant la célèbre marque Thomson !

A propos de METAVISIO-THOMSON COMPUTING,

METAVISIO-THOMSON COMPUTING est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés : « des dernières technologies au meilleur prix ».

L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'information sur : www.metavisio.eu

Contacts

Information Actionnaires

METAVISIO

contact.investisseurs@metavisio.eu

Tel : 33 1 60 60 45 74

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJtxZJRqYWiYymmclZ2Yl2dlmZqWlWfHa5ablmpuYp6VbWpplWZnZsWaZnFinG1n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81781-metavisio_prix_ifa_150923.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com