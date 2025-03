METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Metavisio - Thomson Computing, présent au Salon Appliance et Electronics World Expo 2025 à Shanghai

Dammarie-les-Lys, le 27 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, a présenté ses dernières innovations en matière d'informatique personnelle, en particulier ses nouvelles gammes d'ordinateurs portables salon international AWE (Appliance & Electronics World Expo) à Shanghai. Cet événement incontournable réunit chaque année les plus grands acteurs mondiaux du secteur de l'électronique grand public et des nouvelles technologies.

« Notre participation au salon AWE est un premier pas majeur pour renforcer la visibilité de la marque THOMSON en Asie. Même si notre marque est encore peu connue sur ce marché, nous avons constaté un réel intérêt des grands acteurs régionaux. Nos échanges sur notre stand, tant avec des plateformes de streaming de premier plan telles que TikTok (groupe ByteDance), Kuaishou et Little Red Book, qu'avec des enseignes prestigieuses comme Sam's Club, s'annoncent particulièrement prometteurs. Nous sommes également encouragés par l'intérêt croissant de distributeurs en Asie du Sud-Est, en particulier au Pakistan, en Thaïlande et en Indonésie, qui souhaitent développer activement la distribution de nos produits. Ces premiers échanges très prometteurs posent les bases solides d'une future croissance dans cette région. » déclare Mengqiu ZHU, Directeur Général de Metavisio Shenzhen

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

