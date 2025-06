METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2024 ainsi que la convocation des actionnaires à son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du vendredi 18 juillet 2025

Mise à disposition du rapport financier annuel 2024

Dammarie-les-Lys, le 16 juin 2025, à 20h45. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès d'Euronext son rapport financier annuel portant sur l'exercice 2024. Ce rapport peut être consulté sur le site de METAVISIO dans la rubrique Espace investisseurs / Informations financières.

Convocation à l'assemblée générale 2025

Les actionnaires de METAVISIO sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra vendredi 18 juillet 2025, à 11h00, au siège de la Société, situé au Château Saint Ange, 157, rue du caporal Félix Poussineau – 77190 Dammarie-Les-Lys.

Un avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale sera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 2 juillet 2025.

Cet avis de convocation ainsi que tous les autres documents préparatoires de cette assemblée générale seront mis à disposition sur le site de METAVISIO selon les modalités et dans les délais légaux.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu