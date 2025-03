METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON Computing accélère son expansion en Europe avec trois nouveaux contrats stratégiques pour des premières commandes à hauteur de 14 M EUR et adapte son financement pour accompagner sa croissance

5,2 M€ de commandes fermes sur la gamme informatique THOMSON en B2C.

9 M€ d'euros de commandes pour le lancement de serveurs THOMSON en B2B.

Accords commerciaux avec NINEPOINT, LITTLEBIT et un troisième distributeur d'envergure.

Flexibilité financière accrue pour soutenir cette accélération.

Dammarie-les-Lys, 10 mars 2025, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs et de solutions hardware et software, annonce la signature de trois nouveaux contrats stratégiques avec les distributeurs Ninepoint, Littlebit et un troisième acteur européen majeur souhaitant conserver temporairement la confidentialité de l'accord.

Ces accords, qui couvrent l'Allemagne ainsi que plusieurs autres marchés européens, constituent une nouvelle avancée majeure dans la stratégie d'expansion de METAVISIO. Ils s'accompagnent d'une commande initiale ferme de 5,2 millions d'euros et une commande de serveurs pour 9 millions d'euros, marquant une accélération du développement commercial de la société en territoires et en montée en gamme.

Contact Presse et Relations Investisseurs : Gabriel Rafaty I metavisio@aimpact.net

Une dynamique de croissance soutenue par un modèle économique solide

Avec ces nouveaux accords, METAVISIO renforce sa présence sur le marché européen tout en maintenant une gestion rigoureuse de son développement. La société s'appuie sur :

L'innovation technologique, garantissant des produits performants et accessibles ;

Une optimisation des coûts, assurant compétitivité et rentabilité ;

Une stratégie de distribution diversifiée, intégrant des canaux B2B et B2C à fort potentiel.

Ces nouveaux contrats s'inscrivent dans la continuité du plan de développement de METAVISIO et illustrent la progression de son activité en Europe. La société poursuit ainsi son expansion avec des commandes fermes et une structuration renforcée de son réseau de distribution.

Nouvelle étape dans l'expansion de METAVISIO et adaptation de son financement

Afin de répondre aux besoins croissants de l'entreprise, et notamment afin de lui permettre de renforcer son équipe internationale et ses marchés publics (Inde, France et Moyen-Orient) pour répondre efficacement aux attentes de ses clients BtoC, BtoB et BtoG, un avenant au contrat de financement signé le 29 octobre 2024 avec le fonds AMERICAN AI AND HARDWARE INVESTMENTS LTD (ci-après « AMERICAN AI ») a été signé. Cet avenant permettra d'assurer un financement plus rapide des nouvelles commandes obtenues et ainsi de soutenir une croissance continue depuis le second semestre 2023, poursuivie en 2024 et début 2025.

Les parties ont ainsi convenu de supprimer une clause du contrat de financement qui interdisait à AMERICAN AI de vendre ses actions sur le marché lorsque le cours est inférieur au cours de clôture de la veille. Libéré de cette contrainte, AMERICAN AI pourra répondre plus rapidement aux demandes de financement de la société.

Nous rappelons que, selon les estimations de la société, les fonds propres de METAVISIO sont passés de 15 millions d'euros au 31/12/2023 à 32 millions d'euros au 31/12/2024, grâce aux différentes augmentations de capital ayant permis à l'entreprise, en 2024, de :

Réduire son endettement

Assurer sa croissance

Augmenter ses effectifs

Développer des gammes de produits innovantes, notamment des PC et, depuis janvier 2025, des serveurs THOMSON (CF. Catalogue et présentation 2025 )

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

