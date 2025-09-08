METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2025 ET ACCELERATION DES VENTES SUR JUILLET ET AOUT 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 er SEMESTRE 2025

ET ACCELERATION DES VENTES SUR JUILLET ET AOUT 2025

Dammarie-les-Lys, le lundi 8 septembre 2025, à 8h45. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2025 à 6,1 millions d'euros au 30 juin 2025 versus 8,7 millions au premier semestre 2024.

En M€ S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 1 er semestre 2025 6,1 8,7

La baisse constatée à fin juin s'explique principalement par deux facteurs :

• la cessation volontaire de certains comptes clients jugés non rentables, dans une logique de recentrage sur la profitabilité,

• le décalage de livraisons d'ordinateurs du mois de juin vers juillet et août 2025, lié à l'adoption d'un mode de transport maritime pour une partie significative des commandes, en remplacement du fret aérien, permettant une baisse substantielle des coûts logistiques et une amélioration durable des marges.

Une reprise confirmée dès l'été

À fin août 2025, METAVISIO enregistre un chiffre d'affaires cumulé de 12,1 M€, en progression de +7 % par rapport à fin août 2024 (11,2 M€), démontrant le caractère essentiellement conjoncturel du recul observé au premier semestre.

En M€ S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires à fin août 2025 12,1 11,2

Une stratégie tournée vers la rentabilité

En ligne avec son plan de développement, METAVISIO poursuit une trajectoire visant à garantir un résultat net positif significatif au 31 décembre 2025, reposant sur :

• la concentration sur les clients stratégiques et fidèles,

• l'optimisation des coûts de transport par l'usage renforcé du fret maritime,

• l'enrichissement des gammes par l'innovation et les accessoires à plus forte valeur ajoutée.

RECTIFICATIF : Suppression du dernier paragraphe qui était en doublon.

Prochaine communication :

• 30 septembre 2025 : Comptes semestriels 2025 audités

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu