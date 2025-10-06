METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO ANNONCE AU 30 SEPTEMRE 2025 L'EVOLUTION DE SON PLAN HORIZON 2028

Dammarie-les-Lys, le 6 octobre 2025, à 8h45. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et software annonce ce matin :

Au 30 juin 2025, METAVISIO renoue avec les bénéfices, après une année 2024 difficile en résultat net, la société a réduit ses charges structurelles et optimiser sa marge permettant de réaliser un EBITDA positif de 1,3 millions d'euros et un résultat net de 109 000 euros. Au 30 septembre 2025, la société a éliminé totalement sa dette en obligation convertible qui est passée de 3,8 millions d'euros au 31 décembre 2024 à 0 au 30 septembre 2025. Au 30 septembre 2025, la société a augmenté ses fonds propres, en passant de 26 millions d'euros au 31 décembre 2024 à 34 millions d'euros au 30 septembre 2025.

Déclaration de Stéphan français :

« En 9 mois, METAVISIO a arrêté totalement les OCAPSA, réduit son endettement en remboursant les obligations convertibles, et a récupéré et écrasé les derniers ORA en circulation répondant totalement à la demande des actionnaires.

Corrélativement à cela, METAVISIO a changé sa stratégie en développant des produits plus technologiques et mieux margés afin de retrouver des résultats positifs comme en témoigne ce premier semestre 2025.

Enfin, conformément au plan Horizon 2028 et dans le cadre d'une croissance externe, nous sommes sur la finalisation d'une acquisition, qui doit avoir lieu en novembre afin de renforcer la marge de l'entreprise et augmenter nos bénéfices.

Nous suivons à la lettre le plan Horizon 2028. Grâce aux soutiens de nos investisseurs historiques, METAVISIO est très concentré sur la croissance externe dans les domaines de l'innovation et est déjà sur l'analyse d'une autre société dans le cadre d'une acquisition.

METAVISIO aborde une dynamique renforcée de croissance et de création de valeur durable. »

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu