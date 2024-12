METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Lettre aux Actionnaires de METAVISIO - THOMSON Computing

Lettre aux Actionnaires

" Metavisio continue de performer et d'écrire l'année de transition la plus extraordinaire de son histoire"

Stéphan Français, Président de Metavisio

Dammarie-les-Lys, le 24 décembre 2024, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, partage la Lettre du Président aux Actionnaires.

Chers Actionnaires,

Alors que nous approchons de la fin d'une année transformative pour Metavisio, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible, fondamental dans notre parcours exceptionnel.

Cette année, marquée par des succès sans précédent et des avancées stratégiques majeures, incarne notre engagement envers une communication transparente et régulière. Votre confiance nous a permis de naviguer à travers les défis et d'exploiter pleinement nos opportunités, reflétant notre dévouement à maintenir une relation ouverte et honnête avec vous, nos fidèles actionnaires. Ce dialogue continu est la pierre angulaire de notre mission pour renforcer Metavisio en tant que leader français européen, innovant dans notre secteur, assurant que chaque étape de notre évolution est partagée avec clarté et intégrité.

Bilan de l'année 2024

2024 a été une année de consolidation et de croissance exceptionnelle pour Metavisio. Comme annoncé lors de nos précédentes communications, nos capitaux propres ont doublé, atteignant 30,4 millions d'euros grâce à des apports stratégiques significatifs et à l'intégration de notre nouveau siège social, ce qui a permis de réduire considérablement nos coûts opérationnels. Nos efforts pour optimiser notre structure de coûts se sont traduits par une réduction notable de nos dettes fournisseurs et autres passifs financiers. Notre performance commerciale à la fin septembre avait déjà établi un nouveau record, multipliant par 4,5 notre chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente pour la même période.

Expansion Internationale

Cette année a également été marquée par notre expansion réussie en Inde et en Chine, ainsi que par le renforcement de notre présence sur ces marchés clés grâce à des partenariats stratégiques et des initiatives commerciales prometteuses. L'année s'est clôturée par une visite d'État en Arabie Saoudite aux côtés du Président de la République, Emmanuel Macron, où nous avons discuté de l'ouverture d'une ligne de production pour couvrir l'ensemble du Moyen Orient et du Nord Afrique. Des discussions sont également en cours avec la République du Kazakhstan à la suite de ma rencontre avec le Président Kassym-Jomart Tokaïev.

Innovation et Développement de Produits

Cette année a également été marquée par un renforcement significatif de notre équipe avec l'arrivée de cadres de haut rang en provenance de nos concurrents. Des leaders expérimentés de Lenovo (LHL — HK:0992) et d'Acer (TW:2353) nous ont rejoints, attirés non seulement par notre vision et notre projet de développement rapide, mais également par l'agilité de Metavisio en matière d'innovation. Leur confiance dans notre capacité à innover rapidement et efficacement contribue à accélérer notre croissance et à élargir notre impact technologique. Nous avons continué à innover avec le lancement de produits révolutionnaires tels que le premier notebook avec deux écrans et le premier notebook Web3 sécurisé. Le laptop satellite, qui, couplé aux satellites du groupe PEOPLE, de Starlink ou encore d'Arabsat, permettra une connexion haut débit sécurisée dans les régions les plus reculées du globe.

Perspectives et Stratégies pour 2025

Pour l'année à venir, nous prévoyons de capitaliser sur nos succès actuels en continuant à investir dans la recherche et le développement, en explorant de nouvelles opportunités de marché, et en renforçant nos relations avec des partenaires stratégiques. Nous restons déterminés à maintenir notre cap vers une croissance durable et rentable, tout en répondant aux attentes de nos actionnaires et en valorisant vos investissements.

Je vous remercie encore pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Ensemble, nous continuons à construire un Metavisio plus fort et plus innovant pour l'avenir.

Au nom de toute l'équipe Metavisio, je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Chaleureusement,

Stéphan Français , Président de METAVISIO