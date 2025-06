METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 de METAVISIO - THOMSON Computing : 2,9 M EUR , soit 2,8 fois supérieur à celui de 2024

Dammarie-les-Lys, le lundi 23 juin 2025, à 18h. METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), acteur français et européen reconnu dans la conception de solutions technologiques et IT, annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025.

Après la publication de ses résultats annuels 2024, METAVISIO informe ses actionnaires de la dynamique commerciale et du développement des ventes, avec un chiffre d'affaires de 2,9 M€ réalisé sur le premier trimestre 2025, soit un montant 2,8 fois supérieur à celui du premier trimestre 2024 qui était à 1,09 M€.

Cette hausse sur le trimestre le plus faible de l'année (environ 5% de l'activité générale) est notamment due aux bonnes performances des ventes en France et en Europe grâce à son nouveau grossiste français signé début mars 2025 mais également grâce aux ventes de son grossiste chypriote qui distribue THOMSON en Europe de l'Est et en Afrique du Sud.

L'annonce du chiffre d'affaires du second trimestre 2025 vous parviendra courant juillet.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu