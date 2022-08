METAVISIO : METAVISIO (THOMSON Computing) sera présent à l’IFA (Salon Européen de l’électronique) de Berlin avec sa nouvelle gamme de PC Gaming

PONTAULT-COMBAULT, le 24 août 2022 – 17h45 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, présente sa nouvelle gamme de PC Gaming à l’occasion de l’IFA de Berlin du 2 au 6 Septembre 2022.



A propos de l’IFA Berlin

Comme chaque année l’IFA, un des plus grands salons d’électronique grand public, se tiendra au Messe de Berlin. L’occasion pour tous les grands acteurs de l’électronique de présenter leurs nouveautés aux plus de 200 000 visiteurs et 6 000 journalistes attendus. Au cœur de la ville, l’IFA transformera une nouvelle fois Berlin en capitale de la technologie et de l’innovation. Profitant de cette grande manifestation, METAVISIO (THOMSON Computing) présentera sa nouvelle gamme de PC Gaming à l’ensemble des distributeurs européens, tous présents à ce salon et également au grand public.



Thomson Gaming, des notebooks pour le jeu vidéo

Thomson se lance dans les ordinateurs portables gaming avec des modèles innovants qui combinent la performance et la mobilité. En 15 ou 17 pouces selon les besoins, ils associent des processeurs Intel de dernière génération à des cartes graphiques NVIDIA RTX. Autre innovation, le notebook NEO Gaming est dédié au jeu dans le cloud, ce qui lui permet d’être encore plus compact et surtout très abordable.