PONTAULT-COMBAULT, le 27 février 2023 – 8h30 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd’hui, en application du Règlement (UE) n°596/2014 qui prévoit que les émetteurs doivent rendre publiques dès que possible les informations privilégiées qui les concernent directement, que l’objectif de chiffre d’affaires pour 2022 de 70 M€ communiqué au marché le 16 juin 2022 ne sera pas atteint.





Même si le chiffre d’affaires 2022 n’est à ce stade pas finalisé et n’a pas encore été audité par les commissaires aux comptes, il devrait s’inscrire aux alentours de 30-32 M€.