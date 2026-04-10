MetaVia en hausse après le lancement d'une étude sur un médicament contre l'obésité à plus forte dose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril -

** Les actions de MetaVia MTVA.O augmentent de 4 % à 2,08 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie a annoncé avoir administré la première dose à un patient dans le cadre d'une étude à plus forte dose de son médicament expérimental contre l'obésité, le DA-1726.

** Cette étude de phase précoce testera deux approches pour augmenter progressivement les doses hebdomadaires du médicament, jusqu'à 64 mg, chez 40 adultes obèses mais par ailleurs en bonne santé – MTVA

** L'entreprise indique que des données antérieures ont montré une perte de poids d'environ 9 % à une dose de 48 mg, ainsi qu'un meilleur contrôle de la glycémie et des signes d'amélioration de la santé du foie

** Elle ajoute que le DA-1726 cible deux hormones de contrôle de l'appétit et de l'énergie et est administré sous forme d'injection hebdomadaire

** Les résultats sont attendus au quatrième trimestre 2026

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~1% depuis le début de l'année