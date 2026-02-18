MÉTAUX-Le cuivre grimpe grâce aux achats à la baisse et à la reprise des valeurs technologiques

(Mise à jour des prix)

Le cuivre a progressé mercredi, rebondissant après avoir touché un plus bas de plus d'une semaine lors de la séance précédente, les investisseurs étant intervenus pour acheter à la baisse et les prix des métaux industriels ayant suivi la reprise des valeurs technologiques .

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange était en hausse de 2,2% à 12 893 dollars la tonne métrique à 17h00 GMT, après avoir grimpé plus tôt à 12 941 dollars. Le métal a perdu 1,8% mardi, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 février.

Les négociants chinois, principal consommateur de métaux, étaient largement absents en raison du Nouvel An lunaire. "Ils laissent rarement des capitaux importants sur le marché pendant les vacances", a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum, ajoutant que la volatilité a tendance à augmenter et conduit aux achats à la baisse. "Je pense donc que cela apportera un peu de soutien."

Le complexe des métaux de base s'est plutôt inspiré du Nasdaq, a indiqué le courtier Marex dans une note. Le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,3%, les actions technologiques ayant regagné du terrain après une liquidation menée par l'IA.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté pour le douzième jour consécutif pour atteindre 224 625 tonnes, leur plus haut niveau en 11 mois, avec de nouveaux apports à la Nouvelle-Orléans et à Kaohsiung.

Les stocks de cuivre américains MCU-STXUS-TOT représentent maintenant près de 18% de tout le cuivre disponible dans les entrepôts du LME, tandis qu'il reste encore 538 122 tonnes sur la bourse américaine Comex HG-STX-COMEX .

"Lorsque les stocks et les prix du cuivre augmentent en même temps, quelque chose ne va pas", a déclaré M. Price, ajoutant que les taux de consommation de cuivre aux États-Unis avaient diminué au cours des 12 derniers mois.

Le contrat de cuivre au comptant du LME se négociait avec une décote de 97 dollars la tonne par rapport au contrat à terme à trois mois CMCU0-3 , ce qui suggère qu'il n'y a pas de besoin pressant de métal à court terme.

Dans le cadre d'une reprise générale des métaux de base, le zinc CMZN3 a augmenté de 2,4% à 3 365,50 dollars la tonne, après avoir touché un plus bas de deux semaines mardi, et l'aluminium CMAL3 a augmenté de 1,7% à 3 086,50 dollars, s'apprêtant à mettre fin à une série de quatre jours de baisse.

Le plomb CMPB3 a gagné 0,9 % à 1 963,50 $, le nickel

CMNI3 a bondi de 3,1 % à 17 375 $, tandis que l'étain CMSN3 a perdu 0,3 % à 45 710 $.