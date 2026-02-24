MÉTAUX-Le cuivre grimpe grâce au retour de vacances des négociants chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre a progressé mardi, les opérateurs chinois revenant sur le marché après leurs vacances, alors que la prudence liée à la hausse des stocks et aux incertitudes sur les droits de douane américains persiste.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 1,40% à 102 190 yuans ($14 817,88) la tonne métrique à 03h00 GMT au premier jour de la réouverture de la bourse après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a quant à lui gagné 2,29% à 13 163,50 dollars.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME

MCUSTX-TOTAL se sont rapidement accumulés depuis la mi-janvier, totalisant 241 825 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis mars de l'année dernière, selon les données de la bourse publiées lundi.

Le cuivre fait également face à une nouvelle incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump vendredi, ce qui l'a poussé à annoncer des tarifs douaniers temporaires de 15 % en provenance de tous les pays.

La décision a laissé en place les prélèvements sectoriels imposés pour des raisons de sécurité nationale, y compris ceux sur l'aluminium, l'acier et les produits en cuivre.

Les métaux sont en hausse car "la décision a réduit les risques immédiats pour les flux commerciaux mondiaux et la demande industrielle", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

"Toutefois, la hausse pourrait rester limitée, étant donné que certains droits de douane sectoriels restent en place et que l'administration pourrait prendre d'autres mesures commerciales."

Ailleurs sur le marché, le nickel est en hausse car les autorités indonésiennes ont envisagé de révoquer le permis environnemental de PT QMB New Energy Materials, une coentreprise de nickel et de cobalt dirigée par la société chinoise GEM.

Le contrat de nickel le plus négocié à Shanghai SNIcv1 a augmenté de 1,30 % pour atteindre 137 950 yuans la tonne, tandis que le nickel de référence de Londres CMNI3 a bondi de 2,30 % pour atteindre 17 680 dollars la tonne.

Parmi les autres métaux de base du SHFE, l'aluminium

SAFcv1 a gagné 1,16%, le zinc SZNcv1 a augmenté de 1,51%, le plomb SPBcv1 a ajouté 0,78% et l'étain SSNcv1 a grimpé de 1,94%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 1,15%, le zinc CMZN3 a gagné 2,28%, le plomb CMPB3 a ajouté 1,20% et l'étain CMSN3 a grimpé de 3,74%.

Mardi 24 février DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0745 France Climat des affaires Mfg, global Fév 1500 Confiance des consommateurs américains fév

(1 $ = 6,8964 yuan chinois renminbi)