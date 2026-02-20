MÉTAUX-Le cuivre et l'aluminium en hausse après le rejet par la justice des droits de douane imposés par Trump

(Mise à jour des prix à 1720 GMT) par Eric Onstad

Les prix du cuivre, de l'aluminium et d'autres métaux de base ont augmenté vendredi après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers considérables imposés par le président Donald Trump en vertu d'une loi destinée aux urgences nationales.

Le cuivre à trois mois de référence du London Metal Exchange

CMCU3 a augmenté de 0,8% à 12 917 dollars la tonne métrique à 1720 GMT, après avoir touché 12 985,50 dollars pour son plus haut en une semaine, tandis que l'aluminium CMAL3 a progressé de 1,2% à 3 103,50 dollars.

"La décision réduit les risques à court terme pour les flux commerciaux mondiaux et la demande industrielle, ce qui est constructif pour les métaux de base. Cependant, la hausse devrait rester contenue étant donné que certains tarifs douaniers sectoriels sont toujours en place et que des mesures commerciales alternatives restent possibles", a déclaré Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING. Les droits de douane américains sur l'aluminium primaire, les produits en cuivre et l'acier n'ont pas été affectés par la décision , car M. Trump n'a pas utilisé la loi d'urgence pour les justifier. Il a utilisé l'article 232 de la loi sur le commerce pour des raisons de sécurité nationale pour les droits de douane sur les métaux.

L'aluminium avait auparavant atteint son niveau le plus élevé en une semaine en raison des inquiétudes persistantes des investisseurs concernant la croissance limitée de l'offre, a déclaré M. Manthey. La production du principal producteur, la Chine, a récemment atteint le plafond de production annuelle de 45 millions de tonnes imposé par le gouvernement, tandis qu'une autre fonderie a fermé aux États-Unis en raison des prix élevés de l'électricité.

Le reste du marché a également progressé, bien que les volumes aient été limités en raison de la fermeture du Shanghai Futures Exchange pour les vacances du Nouvel An lunaire. Le marché rouvrira le 24 février.

Le cuivre a été mis sous pression récemment en raison de l'augmentation des stocks. Les stocks dans les entrepôts approuvés par le LME ont grimpé à 235 150 tonnes MCUSTX-TOTAL , selon des données publiées vendredi, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2025. Les stocks ont augmenté de 65% depuis le début de l'année.

Parmi les autres métaux, le zinc CMZN3 du LME a gagné 1,1% à 3 375 dollars la tonne, le nickel CMNI3 a ajouté 0,4% à 17 350 dollars, l'étain CMSN3 a progressé de 2,4% à 46 740 dollars et le plomb CMPB3 a augmenté de 0,6% à 1 965,50 dollars.