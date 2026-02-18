MÉTAUX-Le cuivre au LME sort d'un creux de plus d'une semaine grâce à des achats d'aubaine

Le cuivre du LME a augmenté, porté par la recherche de bonnes affaires par les investisseurs dans un contexte de faibles échanges asiatiques mercredi, après avoir chuté à un plus bas de plus d'une semaine lors de la session précédente, lorsque les stocks élevés du métal rouge et un dollar ferme ont exercé une pression sur les prix.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME a ajouté 0,7% à 12 708,50 $ la tonne métrique à 0800 GMT, après avoir chuté de 1,8% mardi.

Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire jusqu'au 23 février.

"C'est la période des vacances, donc la demande ne sera pas très forte de toute façon. Une certaine reprise des prix (du cuivre) est présente aujourd'hui, grâce à des achats d'aubaine", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

Même si le marché pourrait connaître un certain ralentissement après le récent rallye, les perspectives générales restent positives pour les métaux, étant donné que la demande saisonnière ne s'est pas encore manifestée et que le marché verra l'ampleur de la demande chinoise une fois qu'ils seront de retour, a-t-elle ajouté.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 9 775 tonnes pour atteindre 221 625 tonnes mardi

MCUSTX-TOTAL , soit le niveau le plus élevé depuis 11 mois.

"Les stocks élevés pourraient prendre un peu de temps à se résorber, étant donné les conditions de vacances", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à une hausse de leurs prévisions de prix du cuivre pour le quatrième trimestre 2026, à savoir 11 200 dollars par tonne métrique, si le stockage stratégique proposé par les États-Unis et potentiellement la Chine réduit les stocks de métal.

Pendant ce temps, le mineur chilien Antofagasta ANTO.L a affiché un bond de 52% dans le bénéfice annuel de base mardi, les prix record du cuivre l'année dernière compensant une production légèrement plus faible. Le mineur a déclaré que ses dépenses d'investissement accrues soutiendraient la production à moyen terme.

Dans les autres métaux, les prix du zinc ont augmenté de 0,5% à 3 301,50 $ CMZN3 , après avoir touché un plus bas de deux semaines mardi.

L'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,3% à 3 044,50 dollars, s'apprêtant à mettre fin à une série de quatre séances de baisse. Le plomb CMPB3 a gagné 0,1% à 1 947,50 $, l'étain

CMSN3 a baissé de 0,4% à 45 575 $, et le nickel CMNI3 était en hausse de 0,3% à 16 900 $ la tonne.