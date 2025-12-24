METAUX-L'or dépasse les $4.500 l'once, records pour l'argent et le platine après un fort bond en 2025

Le cours de l'or a franchi mercredi pour la première fois la barre des 4.500 dollars l'once, tandis que l'argent a dépassé les 70 dollars et le platine a également atteint un record, les anticipations d'une politique monétaire américaine plus souple en 2026 et les tensions géopolitiques persistantes ayant fait grimper les prix des métaux précieux.

L'or au comptant XAU= était stable à 4.491,28 dollars l'once à 09h17 GMT, après avoir touché un record de 4.525,19 dollars plus tôt dans la journée.

L'argent XAG= gagne 0,51% à 71,8 dollars l'once, après un record de 72,70 dollars plus tôt dans la journée, tandis que le platine XPT= évolue à 2.273,38 dollars, revenant d'un sommet de 2.377,50 dollars.

Le palladium XPD= ressort à 1.843 dollars après avoir touché les 1.919,17 dollars, son plus haut niveau depuis trois ans.

"Les métaux précieux sont devenus davantage un sujet de spéculation autour de l'idée que, dans un contexte de démondialisation, il faut un actif qui puisse servir d'intermédiaire neutre, sans risque souverain, en particulier alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine persistent", souligne Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

La faible liquidité qui caractérise les échanges de fin d'année a contribué à amplifier les récentes fluctuations des prix, mais la tendance générale à la hausse devrait se maintenir, l'or se dirigeant vers les 5.000 dollars au cours des six à douze prochains mois tandis que l'argent pourrait atteindre les 80 dollars, a ajouté l'analyste.

Le prix de l'or a fait un bond de plus de 70% en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, avec la demande croissante de valeurs refuges, les anticipations de baisse des taux d'intérêt américains, les achats des banques centrales, les tendances à la dédollarisation et l'afflux de fonds indiciels cotés (ETF).

Les analystes prévoient que cette hausse se poursuivra l'année prochaine, Goldman Sachs estimant que le prix de l'or atteindra 4.900 dollars en décembre 2026.

La baisse du dollar, malmené par les tensions commerciales, explique également le bond de l'or. Le billet vert s'est déprécié de près de 10% en 2025, ce qui en fait sa pire année depuis huit ans. De nombreux investisseurs s'attendent à ce que la chute de la devise américaine se poursuive en 2026, avec la reprise de la croissance mondiale et l'assouplissement supplémentaire de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). FEDWATCH

Le bond du cours de l'argent a été encore plus fort que celui de l'or, de plus de 150% au cours de la même période, sous l'effet d'une forte demande d'investissement, de son inclusion dans la liste des métaux critiques des États-Unis et d'une vague d'achats.

L'or et l'argent "ont mis les gaz cette semaine" en atteignant des records, confirmant leur attrait en tant que valeurs refuges dans un contexte de baisse attendue des taux américains et d'inquiétudes concernant la dette mondiale, note Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Les cours du platine et du palladium, principalement utilisés dans les convertisseurs catalytiques automobiles pour réduire les émissions, se sont quant à eux envolés cette année en raison de l'offre limitée des mines, de l'incertitude tarifaire et d'une rotation de la demande d'investissement dans l'or, le platine gagnant environ 160% et le palladium plus de 100% depuis début 2025.

"Ce que nous observons pour le platine et le palladium est en grande partie un rattrapage", a précisé Ilya Spivak. Elle estime que la nature fragile de ces marchés les rend vulnérables à de fortes fluctuations, même s'ils suivent globalement l'évolution de l'or, une fois que la liquidité revient.

(Rédigé par Sherin Elizabeth Varghese à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)