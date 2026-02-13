MÉTAUX-L'aluminium se redresse après son plus bas d'une semaine, le marché ayant digéré l'information d'un éventuel assouplissement des droits de douane par Trump

La perspective d'un assouplissement tarifaire ajoute à l'incertitude des prix

Trump a imposé des droits de douane à l'importation allant jusqu'à 50 % en juin dernier

Le commerce ralentit également à l'approche du Nouvel An chinois

Les prix de l'aluminium ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine vendredi après un rapport indiquant que les Etats-Unis pourraient réduire certains droits de douane à l'importation, bien qu'ils aient réduit leurs pertes après que les investisseurs aient décidé que l'impact serait modeste.

D'autres métaux industriels ont perdu du terrain en raison de prises de bénéfices et d'un sentiment de réduction des risques.

L'aluminium de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 a cédé jusqu'à 2,7% mais a réduit ses pertes à 0,9% vers 1700 GMT à 3 074 $ la tonne métrique, son plus bas niveau depuis le 6 février.

Jeudi, il a atteint un sommet de près de deux semaines en raison des inquiétudes concernant l'offre.

"Le sentiment macro-économique de réduction des risques et les prises de bénéfices continuent de mettre fin à la forte hausse du début de l'année", a déclaré Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING à Londres.

"La nouvelle selon laquelle les États-Unis pourraient revenir sur certaines parties de leur régime de droits de douane sur l'aluminium a ajouté une couche supplémentaire d'incertitude pour les flux commerciaux et les prix." La prime que les acheteurs américains paient pour le métal physique par rapport au prix du LME AUPc2 a chuté de 6,8% à 93 cents par livre.

TRUMP ENVISAGERAIT D'ASSOUPLIR LES DROITS DE DOUANE Le président américain Donald Trump envisage d'assouplir certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium parce que ses fonctionnaires estiment que les droits de douane nuisent aux consommateurs, a rapporté le Financial Times vendredi. M. Trump a frappé les importations d'acier et d'aluminium de droits de douane allant jusqu'à 50 % en juin de l'année dernière, mais les analystes ont déclaré que le principal impact sur le marché provenait des droits de douane sur l'aluminium primaire.

"Si l'administration devait aller de l'avant et réduire les droits de douane sur les produits dérivés, nous ne verrions pas d'impact sur les prix de l'aluminium au LME", a déclaré Amy Gower, analyste chez Morgan Stanley, dans une note. "Nous ne verrions une pression à la baisse que si les réductions tarifaires s'étendaient également au métal primaire."

Les échanges ont ralenti en Chine, le Shanghai Futures Exchange devant fermer à partir du 15 février pour les neuf jours de congé du Nouvel An lunaire et rouvrir le 24 février. Le cuivre LME CMCU3 a peu changé à 12 883 $ la tonne après avoir touché un plus bas d'une semaine, s'éloignant de son pic record de 14 527,50 $ atteint le 29 janvier, alors que la demande physique diminue avant les vacances et que les stocks sur les trois plus grandes bourses de métaux du monde ont dépassé 1 million de tonnes métriques pour la première fois en plus de deux décennies. Parmi les autres métaux, le zinc CMZN3 du LME a chuté de 1 % à 3 339 $ la tonne, le nickel CMNI3 a perdu 2,5 % à 17 000 $ la tonne, le plomb CMPB3 a baissé de 0,6 % à 1 966 $ la tonne et l'étain CMSN3 a chuté de 5 % à 47 200 $ la tonne.

(1 $ = 6,9130 yuans chinois renminbi)