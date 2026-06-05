MÉTAUX-L'affaiblissement des espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran fait baisser le cours du cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste, modification du lieu de publication (Londres) par Polina Devitt

Les cours du cuivre ont baissé vendredi, le sentiment de risque sur les métaux liés à la croissance ayant été affecté par le regain d'inquiétudes concernant l'inflation, alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent.

CMCU3 Le contrat à terme de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres a reculé de 1,1 % à 13 771,50 dollars la tonne métrique à 09h53 GMT, trouvant un soutien au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours, actuellement à 13 728 dollars.

Le cuivre, utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a progressé de 11 % depuis le début de l'année, après avoir atteint un record de 14 527,5 dollars en janvier. Les analystes de plusieurs banques d'investissement ont revu à la hausse leurs prévisions de prix cette semaine, Citi s'attendant à un prix de 15 000 dollars d'ici six à douze mois.

« Les prix élevés mettront inévitablement à l'épreuve l'élasticité de la demande, en particulier en Chine où les acheteurs se sont historiquement montrés sensibles à la hausse des prix », a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , indicateur de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a chuté de 9 % cette semaine pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, à 64 dollars la tonne.

Le cuivre est soutenu par la prime des contrats COMEX sur le cuivre par rapport à l'indice de référence du LME 0#LMECMXCU: , dans l'attente d'une recommandation du département américain du Commerce sur d'éventuels droits de douane à l'importation, que le marché attend d'ici fin juin.

Cette prime attire des flux vers les stocks de cuivre du COMEX aux États-Unis – qui ont déjà atteint un niveau record de 583 055 tonnes – et réduit la disponibilité des stocks visibles ailleurs.

Les stocks disponibles dans les entrepôts enregistrés auprès du LME MCUSTX-TOTAL , selon les données quotidiennes du LME, s'élèvent à 240 050 tonnes, leur plus bas niveau depuis le 24 février, et les stocks annulés représentent 37 % du total.

Reflétant une disponibilité réduite pour l'approvisionnement à court terme, la décote du contrat au comptant du cuivre du LME par rapport à l'indice de référence CMCU0-3 s'est établie jeudi à 11,5 dollars la tonne, contre 58 dollars il y a un mois.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont chuté de 4 % cette semaine pour s'établir à 169 512 tonnes , leur plus bas niveau depuis fin décembre, tandis que les stocks d'étain

SN-STX-SGH ont augmenté de 49 % pour atteindre 12 358 tonnes.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a reculé de 0,4 % à 3 651,50 dollars, le zinc CMZN3 a perdu 0,2 % à 3 578,50 dollars, le plomb CMPB3 a baissé de 0,1 % à 2 014 dollars, l'étain CMSN3 a chuté de 2,5 % à 54 255 dollars, tandis que le nickel CMNI3 est resté stable à 18 690 dollars.