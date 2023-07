METADVERTISE (ex MADVERTISE) : SIRIUS MEDIA : CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SUR EURONEXT GROWTH

Communiqué de Presse

Paris, 17 juillet 2023 à 18h

SIRIUS MEDIA

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SUR EURONEXT GROWTH

NOUVEAU MNÉMONIQUE : ALSRS

SIRIUS MEDIA (ex-Metadvertise) confirme qu'Euronext a opéré le 14 juillet 2023 le changement de dénomination sociale du Groupe. SIRIUS MEDIA reste coté sur Euronext Growth avec le même code ISIN (FR0010812230) et ses actions sont désormais enregistrées sous le mnémonique ALSRS .

Le Groupe acte ainsi la réorientation définitive de ses activités vers la production audiovisuelle (séries TV, films d'animation, publicités…) et va se concentrer sur le développement de ses nouveaux métiers. L'année 2023, sera notamment marquée par la sortie internationale du film d'animation « Lendarys » dont la sortie est prévue pour le 4 ème trimestre 2023 dans plus de 25 pays dans le monde.

A propos de SIRIUS MEDIA (ex- Metadvertise )

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

