METADVERTISE (ex MADVERTISE) : METADVERTISE : RÉSULTATS ANNUELS 2022

Paris, 28 avril 2023 à 20h30

METADVERTISE

RÉSULTATS ANNUELS 2022

Chiffre d'affaires de 16,1 M€ en croissance de + 8%

Multiplication par 4 de l'EBE à 1,1 M € (7% du CA)

Résultat net de 1,7 M€, positif pour la première fois depuis sa cotation

Renforcement des capitaux propres Groupe à 5,6 M€

(en milliers d'euros)

Chiffres consolidés audités S1 2022 S2 2022* 2022* 2021 2020 Chiffre d'affaires 6 358 9 789 16 147 14 963 13 880 Marge brute

% du CA 2 002

31% 8 734

89% 10 736

66% 4 817

32% 4 548

33% Produits d'exploitation 123 1 735 1 858 330 309 Autres achats et charges externes (834) (8 338) (9 172) (1 297) (1 338) Frais de personnel (1 871) (416) (2 287) (3 588) (3 531) Impôts et taxes (22) (27) (49) (26) (95) EBE

% du CA (600)

-9% 1 686

17% 1 086

7% 236

2% (107)

-1% Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises (138) (5 163) (5 301) (182) 121 Autres produits et charges d'exploitation (2) (115) (117) (173) (732) Résultat d'exploitation

% du CA (739)

-9% (3 593)

-37% (4 332)

-27% (63)

0% (839)

-6% Résultat financier 196 (1 811) (1 615) (654) (260) Résultat exceptionnel (398) 10 768 10 370 (15) (117) IS (1) 102 101 (82) 103 Amortissement du goodwill 0 0 0 (11) (5) Résultat net de l'ens. consolidé

% du CA (941)

-15% 5 465

56% 4 524

28% (881)

-6% (996)

-7% Intérêts minoritaires 0 (2 807) (2 807) 0 0 Résultat net part du Groupe

% du CA (941)

-15% 2 657

27% 1 716

11% (881)

-6% (996)

-7%

* Intégration à 100% du groupe Triple A/PM SA à compter du 1er décembre 2022

Le Conseil d'Administration de Madvertise, réuni le 27 avril 2023, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2022. L'audit sur les comptes est en cours de finalisation par les commissaires aux comptes.

Un exercice de transition concluant

L'année 2022 a été décisive pour Metadvertise qui a opéré une réorientation stratégique de ses activités pour se positionner sur un nouveau secteur, celui de la production audiovisuelle et en particulier des films d'animation. Cette réorientation stratégique s'est articulée autour de trois temps forts :

Février 2022 : Arrivée au capital du fonds Park Capital géré par Park Partners en tant qu'actionnaire de référence (42% du capital) et renforcement du Conseil d'administration [1] .

: Arrivée au capital du fonds Park Capital géré par Park Partners en tant qu'actionnaire de référence (42% du capital) et renforcement du Conseil d'administration [1] . 12 juillet 2022 : Cession des filiales française (MADVERTISE MEDIA) et allemande (MADVERTISE GMBH) dédiées à la publicité sur mobile à la société AZERION pour 11,3 M€ [2] .

: Cession des filiales française (MADVERTISE MEDIA) et allemande (MADVERTISE GMBH) dédiées à la publicité sur mobile à la société AZERION pour 11,3 M€ [2] . Novembre/décembre 2022 : Acquisition de 51% des parts du groupe français Triple A / PM SA , acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe (publicités, films d'animation, séries TV,…) [3] .

L'intégration à 100% du groupe Triple A/PM SA s'étant opérée en décembre 2022 , le plein effet de cette acquisition sera mesurable dès l'exercice 2023 qui intègrera l'activité et les résultats de la filiale dès le 1 er janvier 2023. Cependant, celle-ci contribue déjà à l'amélioration du chiffre d'affaires et de l'EBITDA de Metadvertise sur l'exercice 2022.

Forte amélioration de l'EBE sur 2022

Les revenus des 6 premiers mois de l'exercice sont intégralement constitués des ventes réalisées par les activités historiques du Groupe de publicité sur mobile en France et en Allemagne. Ces dernières ayant été cédées en juillet 2022, elles ne sont plus consolidées dans les comptes de Metadvertise et les revenus du second semestre 2022 sont principalement liés à l'intégration du groupe Triple A/PM SA réalisée en décembre qui contribue sur un mois pour 9,7 M€ au CA du Groupe. Le solde du chiffre d'affaires est issu du contrat de conseil auprès de la société Azerion d'une durée de 12 mois (180 K€ sur 2022).

Bien que cet exercice 2022 ne consolide qu'un seul mois des très bons résultats réalisés par la filiale Triple A/PM SA [4] , cette contribution permet au chiffre d'affaires du groupe Metadvertise de s'établir à 16,1 M€ sur 2022, en croissance de 8% par rapport à 2021 . En effet, Triple A/PM SA a connu un mois de décembre 2022 particulièrement dynamique puisque la société PM SA a bénéficié sur ce dernier de l'enregistrement du chiffre d'affaires lié aux droits de diffusion en salle de son film d'animation « Lendarys », dont la sortie officielle est prévue pour octobre 2023.

Bénéficiant de la croissance du chiffre d'affaires, l'EBE de Metadvertise a été multiplié par 4 par rapport à 2021 et s'élève à 1,1 M€ à fin décembre 2022, portant la marge sur EBITDA à 7% du CA contre 2% l'an passé. Ce dernier bénéficie également de la baisse temporaire des frais de personnel lié à la cession des filiales française et allemande.

Le Résultat d'exploitation doit pour sa part supporter l'amortissement des coûts de production liés au film d'animation « Lendarys », enregistrés dès l'obtention des droits de diffusion en salle. Cet amortissement sur 3 ans, s'élève à 5,4 M€ pour l'exercice 2022 et porte le Résultat d'exploitation à - 4,3 M€.

Quant au Résultat de l'ensemble consolidé, il redevient positif et s'inscrit à 4,5 M€ après l'enregistrement d'un résultat exceptionnel de 10,4 M€ lié à la cession des activités historiques de publicité sur mobile.

Bilan et structure financière renforcés

L'intégration du groupe Triple A/PM SA permet également de renforcer le bilan de Metadvertise qui passe ainsi de 9 M€ en décembre 2021 à 92,9 M€ au 31 décembre 2022. Ce dernier comprend notamment 68,2 M€ d'actifs immobilisés principalement constitués de 35,9 M€ d'écarts d'acquisition liés à la récente prise de participation de 51% de Triple A/PMSA.

Les disponibilités du Groupe (Valeurs Mobilières de Placement comprises) s'établissent à 8,3 M€ à fin décembre 2022 pour 20,3 M€ de dettes financières portant l'endettement net du Groupe à 12 M€. Ces dettes sont liées à la filiale Triple A/PM SA.

De même les capitaux propres du Groupe, bénéficiant du résultat net positif de l'exercice et de la consolidation des capitaux de sa filiale, s'élèvent à 5,6 M€ au 31 décembre 2022 contre -2,7 M€ à fin décembre 2021.

2023, année de croissance

Après un exercice 2022 de transition qui bénéficie des premiers effets de l'intégration de la filiale Triple A/PM SA, Metadvertise devrait consolider ses résultats et son changement de dimension sur 2023. Au cours de l'exercice, le Groupe bénéficiera des revenus liés à la production de publicités et surtout des recettes liées à la sortie internationale du film d'animation « Lendarys », prévue en octobre 2023 et produit en partenariat avec Caramel Films (Ballerina).

Fort d'une réorientation stratégique bien engagée, Metadvertise va poursuivre la structuration du Groupe afin d'accompagner les développements et la croissance de sa filiale audiovisuelle. Le Groupe conserve intacte son ambition de devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe à l'horizon 2030.

Le rapport financier annuel 2022 du Groupe sera disponible sur le site Internet de Metadvertise dans la rubrique « Investisseurs » à compter du 30 avril 2023.

