METADVERTISE (ex MADVERTISE) : METADVERTISE : LANCEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE PARTICIPATIVE ET NON DILUTIVE VIA LA PLATEFORME EQUISAFE INVEST

Levallois-Perret, 21 mars 2023 à 8h

METADVERTISE

LANCEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE PARTICIPATIVE ET NON DILUTIVE

VIA LA PLATEFORME EQUISAFE INVEST

Metadvertise annonce l'émission d'obligations non convertibles d'un montant minimum total de 3 millions d'euros sous la forme d'une offre de financement participatif ouverte à tous via la plateforme Equisafe Invest . Cet emprunt obligataire a pour objectif d'accélérer le développement des activités du Groupe dans l'industrie des médias et du divertissement.

Cette émission obligataire autorisée par le Conseil d'administration de Metadvertise le 20 mars, sera accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest dès ce mardi 21 mars 2023 ( https://app.equisafe.io/auth/register?partner_code=metadvertise ). Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 € auront une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 14% payable à chaque date anniversaire. Le montant minimal de l'émission sera de 3 M€ [1] . La période de souscription s'étendra du 21 mars 2023 au 21 avril 2023.

Cet emprunt obligataire non dilutif va permettre d'accompagner la réorientation stratégique des activités du Groupe sur le secteur du divertissement via sa filiale audiovisuelle Triple A/PM SA [2] . Cette dernière, acquise en novembre 2022 et intégrée à 100%, vient de clôturer une année 2022 record [3] avec un chiffre d'affaires de 52,8 M€ [4] pour un EBITDA de 22,8 M€ (43% du CA) et un Résultat net de 5,5 M€.

« Au travers de ce financement innovant, nous confirmons notre volonté d'accompagner notre développement et celui de notre filiale audiovisuelle tout en préservant la création de valeur pour nos actionnaires. La dynamique de croissance de notre filiale audiovisuelle, nous permet d'anticiper une belle année 2023 et une amélioration des résultats du Groupe sur l'exercice. », déclare Paul Amsellem Président de Metadvertise.

L'ensemble des informations et l'accès au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculée en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :

www.equisafe-invest.fr

Avertissement

La présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier annuel 2021 disponible sur le site Internet de la Société ( www.metadvertise.io ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

A propos de Metadvertise

Fondé en 2011, Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contact Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

metadvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

[1] Montant pouvant être porté à un maximum de 8 M€

[2] Communiqué du 2 décembre 2022

[3] Communiqué du 20 mars 2023

[4] Chiffres audités non certifiés

