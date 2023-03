METADVERTISE (ex MADVERTISE) : METADVERTISE : Information relative au nombre total de droit de vote et au nombre d'actions composant le capital social

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 15 mars à 18h

METADVERTISE

Information relative au nombre total de droit de vote et au nombre d'actions composant le capital social.

Metadvertise publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de Droit de vote 31/12/2022 18 596 972 18 596 972 16/03/2023 19 783 271 (*) 19 783 271

(*) Émission de 1 186 299 actions suite à la conversion du compte courant de EL II PROPERTIES TRUST.

A propos de Metadvertise

Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contacts Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

metadvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

Information réglementaire :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

