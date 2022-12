METabolic EXplorer sécurise le financement du déploiement de sa stratégie

- Reprise de la production de l’usine d’Amiens

- Accélération du plan de transformation industrielle 2023-2024



Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2022, 8h00 CET – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la signature en date du 23 décembre 2022 d’un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l’exécution de la stratégie du Groupe et du plan de transformation industrielle 2023-2024 (l’« Accord »).

Cet Accord intègre de nouveaux financements permettant au Groupe d’engager sans attendre les premiers investissements nécessaires au déploiement de sa stratégie, de dynamiser les forces commerciales, et de reprendre progressivement la production de l’usine METEX NØØVISTAGO à Amiens, afin de garantir à ses clients un approvisionnement local en acides aminés et solutions fonctionnelles bas carbone.



Pour rappel, le Groupe a mis en place dès l’été 2022 des mesures fortes pour faire face à la baisse conjoncturelle du marché de la nutrition animale et à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie liée à un environnement économique mondial particulièrement dégradé après l'invasion de l’Ukraine par la Russie.