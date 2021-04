METabolic EXplorer - Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2020

Clermont-Ferrand, le 29 avril 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.



Le rapport financier annuel comprend notamment :



o La déclaration de la personne physique qui assume la responsabilité du rapport ;

o Le rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

o Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

o Les comptes annuels ;

o Les rapports des commissaires aux comptes ; et

o Les honoraires des commissaires aux comptes.



Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société - www.metabolic-explorer.fr - dans la rubrique Investisseur puis Rapports Financiers.