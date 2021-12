METabolic EXplorer annonce le second procédé issu de sa plateforme ALTANØØV pour la production de L-Valine



• Technologie brevetée

• Procédé de fermentation validé en pré-pilote

• Procédé de purification en développement

• Nouvelle solution pour la nutrition animale

• Renforcement de la compétitivité de METEX NØØVISTAGO



Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce le second procédé issu de sa plateforme ALTANØØVTM de fermentation pour la production de L-Valine destinée au marché de la nutrition animale.

Capitalisant sur son savoir-faire et son innovation en biotechnologie au travers de sa plateforme ALTANØØVTM et en particulier sur les voies de production des acides aminés, METabolic EXplorer a développé une souche bactérienne propriétaire pour la production par fermentation de L-Valine. Le procédé de fermentation validé à l’échelle du pré-pilote montre une compétitivité significativement améliorée de la souche par rapport aux technologies actuelles.