Meta : valide une franche cassure des 585$ information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Meta valide une franche cassure des 585$, le support testé les 20 et 31 décembre puis les 10 et 13 mars.

Le titre a reperdu plus de 150$ (-2%) en 4 semaines et se dirige vers le test d'un petit support vers 550$ (plancher du 18 novembre) puis 542$ (ex-résistance des 8 juillet et 22 août 2024.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 579,4750 USD NASDAQ -4,20%