Meta va lever 30 milliards de dollars lors de sa plus importante vente d'obligations, alors que les coûts d'expansion de l'IA s'accumulent

Le géant des médias sociaux Meta Platforms META.O va lever jusqu'à 30 milliards de dollars dans le cadre de sa plus grande émission d'obligations jamais réalisée, a-t-il déclaré dans un document déposé jeudi, alors que les grandes entreprises technologiques s'empressent de financer l'expansion coûteuse de l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Meta, qui traverse une période d'investissements intenses dans l'IA qui crée des pressions significatives sur les coûts, a signalé que ses dépenses en capital l'année prochaine seraient "notablement plus importantes" qu'en 2025.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de plus de 11 % jeudi, les investisseurs ayant pris en compte une augmentation de 32 % des coûts par rapport à une hausse de 26 % des recettes.

Elle lève des fonds par le biais d'une vente d'obligations en six parties, avec des échéances allant de cinq à 40 ans. La dernière fois que Meta a fait appel au marché obligataire, c'était en 2022 avec une vente de 10 milliards de dollars.

Les montants en principal des obligations varient de 4 à 6,5 milliards de dollars et les co-gestionnaires de la vente sont notamment Morgan Stanley, Allen & Company et Blaylock Van.

UN INVESTISSEMENT CONSIDÉRABLE DANS L'EXPANSION DE L'IA

La semaine dernière, Meta a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital OWL.N , l'accord de capital privé le plus important jamais conclu par Meta, pour financer son plus grand projet de centre de données à Richland Parish, en Louisiane, connu sous le nom d'"Hyperion".

Les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta, Microsoft MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, selon les estimations de Morgan Stanley.

Meta investit également beaucoup pour attirer et retenir les meilleurs chercheurs et ingénieurs en IA, alors que la guerre des talents entre les entreprises technologiques s'intensifie.

Pour les nouveaux objectifs ambitieux de l'entreprise en matière d'IA, le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive de recrutement de talents pour son unité d'IA récemment réorganisée: Superintelligence Labs.

Selon Susan Li, directrice financière de Meta, les coûts de rémunération des employés seront le deuxième facteur le plus important de l'augmentation des coûts l'année prochaine, notamment en ce qui concerne les talents en matière d'IA.

Meta a également revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de dépenses en capital, qui devraient se situer entre 70 et 72 milliards de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 66 à 72 milliards de dollars.

Le service d'information sur les revenus fixes IFR et Bloomberg ont d'abord rapporté les détails de la vente d'obligations plus tôt dans la journée de jeudi.

Les informations relatives à la vente d'obligations Meta ont incité à vendre des bons du Trésor américain à des fins de couverture. Les investisseurs se sont rués sur les nouvelles émissions importantes d'obligations d'entreprises dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés boursiers.