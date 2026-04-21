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Meta utilise l'activité de ses employés pour entraîner ses modèles d'IA
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 20:57

Meta a mis en place un dispositif interne visant à collecter les interactions informatiques de ses employés américains afin d'améliorer ses modèles d'intelligence artificielle. Baptisé Model Capability Initiative, ce logiciel enregistre les mouvements de souris, les clics et les frappes au clavier, tout en capturant ponctuellement des images d'écran dans les applications professionnelles. L'objectif est de permettre aux systèmes d'IA de mieux reproduire les comportements humains dans l'usage quotidien des outils numériques.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de développement d'agents autonomes capables d'exécuter des tâches professionnelles. Regroupés sous le programme Agent Transformation Accelerator, ces efforts visent à automatiser une partie croissante du travail, les employés étant appelés à superviser et améliorer ces systèmes. Meta affirme que les données collectées ne seront pas utilisées à des fins d'évaluation individuelle, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les informations sensibles.

Parallèlement, le groupe accélère sa transformation interne autour de l'intelligence artificielle, avec une réorganisation des équipes et des réductions d'effectifs pouvant atteindre 10% à partir de mai. Cette évolution suscite des inquiétudes sur l'intensification de la surveillance au travail. Si ce type de pratique est relativement peu encadré aux États-Unis, il serait en revanche fortement limité en Europe, notamment au regard des règles strictes en matière de protection des données.

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