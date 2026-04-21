Meta utilise l'activité de ses employés pour entraîner ses modèles d'IA
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 20:57
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de développement d'agents autonomes capables d'exécuter des tâches professionnelles. Regroupés sous le programme Agent Transformation Accelerator, ces efforts visent à automatiser une partie croissante du travail, les employés étant appelés à superviser et améliorer ces systèmes. Meta affirme que les données collectées ne seront pas utilisées à des fins d'évaluation individuelle, tout en reconnaissant la nécessité de protéger les informations sensibles.
Parallèlement, le groupe accélère sa transformation interne autour de l'intelligence artificielle, avec une réorganisation des équipes et des réductions d'effectifs pouvant atteindre 10% à partir de mai. Cette évolution suscite des inquiétudes sur l'intensification de la surveillance au travail. Si ce type de pratique est relativement peu encadré aux États-Unis, il serait en revanche fortement limité en Europe, notamment au regard des règles strictes en matière de protection des données.
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