Meta, Tesla, Zoom Communications...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 25/11/2025 à 14:50

(AOF) - Agilent

Au quatrième trimestre de l'exercice clos le 31 octobre, Agilent Technologies a généré un bénéfice net ajusté de 452 millions de dollars, soit un bénéfice net ajusté par action de 1,59 dollar. Les analystes tablaient sur un cent de moins. Parallèlement, le spécialiste des instruments scientifiques, logiciels, services et consommables pour les laboratoires a vu son chiffre d'affaires atteindre 1,86 milliard de dollars, soit mieux que les attentes qui étaient de 1,83 milliard de dollars.

Meta/ Alphabet

Meta serait en pourparlers pour utiliser les puces conçues par Google pour des applications d'intelligence dans ses centres de données en 2027, affirme le site spécialisé dans la technologie, The Information. Meta pourrait également louer des puces à la division cloud de Google l'année prochaine. L'action Nvidia est attendue en baisse en raison des craintes que les puces de Google soient considérées comme une alternative à celles de la firme de Jensen Huang.

Spotify

Spotify annonce qu'il augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre 2026, a fait savoir hier le Financial Times, qui cite trois sources proches du dossier. Pour le géant suédois du streaming, il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs depuis juin 2024 outre-Atlantique.

Tesla

Selon Reuters, Tesla a été attaqué en justice par Perrone Robotics aux Etats-Unis. Ce dernier accuse la firme d'Elon Musk d'avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes. Parallèlement, selon l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les ventes de Tesla ont reculé de 48% au mois d'octobre dans l'Union européenne, à 5 647 unités. Sur les dix premiers mois de l'année, les immatriculations de Tesla Motors se sont effondrées de 39,2%, pour un total de 117 000 voitures écoulées.

Zoom

Zoom Communications a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles. Au titre du troisième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bénéfice par action en hausse de 10,1% à 1,52 dollar, là où le consensus ciblait 1,43 dollar. Les revenus pour les trois mois clos fin octobre ont progressé de 4,4% à 1,23 milliard de dollars. Ils sont légèrement supérieurs aux prévisions.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

