Meta signe un accord de plus de 10 milliards de dollars avec Google, selon une source

(Modification de la source et ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 7)

Google GOOGL.O a conclu un accord de cloud computing avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Dans le cadre de cet accord, Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, a ajouté la source.

Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'accord a d'abord été rapporté par The Information.

Cette nouvelle fait suite aux commentaires du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, qui a déclaré en juillet que l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs.

En juin, Reuters a rapporté qu'OpenAI prévoyait d'ajouter le service Google Cloud d'Alphabet pour répondre à ses besoins croissants en capacité de calcul.

Meta recherche des partenaires extérieurs pour l'aider à financer l'infrastructure massive nécessaire pour alimenter l'IA en se délestant de 2 milliards de dollars d'actifs de centres de données , a indiqué la société dans un document déposé au début du mois.