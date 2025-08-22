 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta signe un accord de plus de 10 milliards de dollars avec Google, selon une source
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 02:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source et ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 7)

Google GOOGL.O a conclu un accord de cloud computing avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Dans le cadre de cet accord, Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, a ajouté la source.

Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'accord a d'abord été rapporté par The Information.

Cette nouvelle fait suite aux commentaires du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, qui a déclaré en juillet que l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs.

En juin, Reuters a rapporté qu'OpenAI prévoyait d'ajouter le service Google Cloud d'Alphabet pour répondre à ses besoins croissants en capacité de calcul.

Meta recherche des partenaires extérieurs pour l'aider à financer l'infrastructure massive nécessaire pour alimenter l'IA en se délestant de 2 milliards de dollars d'actifs de centres de données , a indiqué la société dans un document déposé au début du mois.

