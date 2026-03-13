 Aller au contenu principal
Meta retarde le lancement de son nouveau modèle d'IA, selon le NYT
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a repoussé la sortie de son modèle d'intelligence artificielle, connu sous le nom de code Avocado, à mai au moins, a rapporté jeudi le New York Times, citant trois personnes au fait du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

