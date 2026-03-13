Meta retarde le lancement de son nouveau modèle d'IA, selon le NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O a repoussé la sortie de son modèle d'intelligence artificielle, connu sous le nom de code Avocado, à mai au moins, a rapporté jeudi le New York Times, citant trois personnes au fait du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
