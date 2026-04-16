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Meta relève les prix des casques Quest aux États-Unis sur fond de tensions sur les composants
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 19:34

Meta augmente les tarifs de ses casques de réalité virtuelle Quest à partir du 19 avril, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, dans un contexte de pression accrue sur les chaînes d'approvisionnement et de recentrage stratégique vers l'intelligence artificielle.

L'ensemble de la gamme est concerné par cette revalorisation. Le Quest 3S avec 128 gigaoctets passe de 299,99 dollars à 349,99 dollars, tandis que la version 256 gigaoctets atteint 449,99 dollars, soit une hausse de 50 dollars. Le modèle haut de gamme Quest 3 en 512 gigaoctets augmente de 100 dollars pour s'établir à 599,99 dollars. Meta précise que ces nouveaux prix s'appliqueront aussi aux appareils reconditionnés, sans modification pour les accessoires. Cette décision s'inscrit dans un contexte de forte demande en puces mémoire, notamment tirée par le développement des infrastructures d'intelligence artificielle.

Parallèlement, l'entreprise poursuit un repositionnement stratégique. Après des investissements massifs dans le métavers via Reality Labs, Meta réduit la voilure avec environ 10% des effectifs supprimés dans cette division et un recentrage de Horizon Worlds. Depuis 2021, Reality Labs a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes opérationnelles. Ce virage vers l'intelligence artificielle traduit une adaptation aux nouvelles priorités du secteur technologique, où la concurrence pour les ressources et les investissements s'intensifie.

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