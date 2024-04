Meta publie les premières versions de son modèle d'IA Llama 3

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a publié jeudi les premières versions de son dernier grand modèle linguistique, Llama 3, et d'un générateur d'images qui met à jour les images en temps réel pendant que les utilisateurs tapent des messages, dans le cadre de ses efforts pour rattraper le leader du marché de l'IA générative, OpenAI.

Les modèles seront intégrés à l'assistant virtuel Meta AI, que l'entreprise présente comme le plus sophistiqué de ses homologues à usage gratuit. L'assistant occupera une place plus importante dans les applications Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger de Meta, ainsi que dans un nouveau site web autonome qui lui permettra de concurrencer plus directement ChatGPT, le succès fulgurant d'OpenAI soutenu par Microsoft

MSFT.O .

L'annonce intervient alors que Meta s'efforce de proposer des produits d'IA générative à ses milliards d'utilisateurs afin de concurrencer la position dominante d'OpenAI sur cette technologie, ce qui implique une refonte de l'infrastructure informatique et la consolidation d'équipes de recherche et de produits auparavant distinctes.

Le géant des médias sociaux a doté Llama 3 de nouvelles capacités de codage informatique et l'a alimenté en images et en texte cette fois-ci, bien que pour l'instant le modèle ne produise que du texte, a déclaré Chris Cox, directeur général des produits de Meta, dans une interview.

Des raisonnements plus avancés, comme la capacité à élaborer des plans plus longs en plusieurs étapes, suivront dans les versions ultérieures, a-t-il ajouté. Les versions prévues pour les mois à venir seront également capables de "multimodalité", c'est-à-dire qu'elles pourront générer à la fois du texte et des images, a indiqué Meta dans des articles de blog.

"L'objectif est de vous faciliter la vie, qu'il s'agisse d'interagir avec des entreprises, d'écrire quelque chose ou de planifier un voyage", a déclaré M. Cox.

M. Cox a déclaré que l'inclusion d'images dans la formation du Llama 3 améliorerait une mise à jour des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, un partenariat avec le fabricant de lunettes Essilor Luxoticca ESLX.PA , permettant à l'IA Meta d'identifier les objets vus par le porteur et de répondre à des questions à leur sujet.

Meta a également annoncé un nouveau partenariat avec Alphabet's

GOOGL.O Google pour inclure des résultats de recherche en temps réel dans les réponses de l'assistant, en complément d'un accord existant avec Bing de Microsoft.

L'assistant Meta AI s'étend à plus d'une douzaine de marchés en dehors des États-Unis avec cette mise à jour, notamment l'Australie, le Canada, Singapour, le Nigéria et le Pakistan. Meta "travaille encore sur la bonne façon de procéder en Europe", a déclaré M. Cox, où les règles de confidentialité sont plus strictes et où la prochaine loi sur l'IA est prête à imposer des exigences telles que la divulgation des données d'entraînement des modèles.

Le besoin vorace de données des modèles d'IA générative est apparu comme une source majeure de tension dans le développement de la technologie.

Dans le cadre de ses efforts de rattrapage, Meta a mis à la disposition des développeurs des modèles tels que Llama 3 pour une utilisation commerciale gratuite, car le succès d'une option gratuite puissante pourrait contrecarrer les plans de ses rivaux visant à tirer des revenus de leur technologie propriétaire. Cette stratégie a également suscité des inquiétudes en matière de sécurité de la part des critiques qui craignent que des développeurs peu scrupuleux n'utilisent ce modèle pour construire.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a fait un clin d'œil à cette concurrence dans une vidéo accompagnant l'annonce, dans laquelle il a qualifié Meta AI d'"assistant d'intelligence artificielle le plus intelligent que vous puissiez utiliser librement"

Zuckerberg a déclaré que la plus grande version de Llama 3 est actuellement entraînée avec 400 milliards de paramètres et obtient déjà un score de 85 MMLU, citant des mesures utilisées pour exprimer la force et la qualité des performances des modèles d'IA. Les deux versions plus petites qui sont actuellement déployées ont 8 milliards de paramètres et 70 milliards de paramètres, et la dernière a obtenu un score d'environ 82 MMLU (Massive Multitask Language Understanding), a-t-il précisé.

Les développeurs se sont plaints que la version précédente du modèle Llama 2 ne comprenait pas le contexte de base, confondant les requêtes sur la manière de "tuer" un programme informatique avec des demandes d'instructions sur la manière de commettre un meurtre. Son rival Google a rencontré des problèmes similaires et a récemment suspendu l'utilisation de son outil de génération d'images Gemini AI après avoir été critiqué pour avoir produit des représentations inexactes de personnages historiques.

Meta a déclaré avoir réduit ces problèmes dans Llama 3 en utilisant des "données de haute qualité" pour que le modèle reconnaisse les nuances. L'entreprise n'a pas donné de détails sur les ensembles de données utilisés, mais elle a déclaré avoir introduit sept fois plus de données dans le Llama 3 que dans le Llama 2 et avoir exploité des données "synthétiques", c'est-à-dire créées par l'IA, pour renforcer des domaines tels que le codage et le raisonnement.

M. Cox a déclaré qu'il n'y avait "pas de changement majeur dans la position" de l'entreprise en ce qui concerne la manière dont elle s'approvisionne en données de formation.