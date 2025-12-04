Meta progresse après l'annonce d'une réduction probable de jusqu'à 30 % du budget du Metaverse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 décembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O augmentent de 6,7 % à 682,35 $ avant le marché ** Le directeur général Mark Zuckerberg devrait réduire les ressources pour la construction de Metaverse, rapporte Bloomberg News
** Les dirigeants de la société ont discuté de réductions budgétaires allant jusqu'à 30 % pour le groupe Metaverse l'année prochaine, selon le rapport
** Jusqu'à la dernière clôture, META a augmenté de 9,2 % cette année
