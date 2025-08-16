Meta prévoit une quatrième restructuration de ses efforts en matière d'IA en l'espace de six mois, selon The Information

Meta META.O prévoit sa quatrième refonte des efforts d'intelligence artificielle en six mois, a rapporté The Information vendredi, citant trois personnes familières avec le sujet.

La société devrait diviser sa nouvelle unité d'IA, Superintelligence Labs, en quatre groupes: un nouveau "TBD Lab", abréviation de to be determined (à déterminer); une équipe de produits comprenant l'assistant Meta AI; une équipe d'infrastructure; et le laboratoire Fundamental AI Research (FAIR) axé sur la recherche à long terme, a indiqué le rapport, citant deux personnes.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Alors que le concours d'IA de la Silicon Valley s'intensifie, le directeur général Mark Zuckerberg se lance à corps perdu dans l'accélération des travaux sur l'intelligence artificielle générale - des machines capables de surpasser les humains - et dans la création de nouveaux flux de trésorerie.

Meta a récemment réorganisé les efforts de l'entreprise en matière d'IA sous l'égide de Superintelligence Labs, une initiative à fort enjeu qui fait suite au départ de cadres supérieurs et à la mauvaise réception du dernier modèle open-source de Meta, le Llama 4.

Le géant des médias sociaux a fait appel au géant obligataire américain PIMCO et au gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour diriger un financement de 29 milliards de dollars pour l'expansion de son centre de données dans la zone rurale de Louisiane, a rapporté Reuters au début du mois.

En juillet, Zuckerberg a déclaré que Meta dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs.

Le mois dernier, l'entreprise a relevé de 2 milliards de dollars la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, les situant dans une fourchette de 66 à 72 milliards de dollars .

L'augmentation des coûts de construction de l'infrastructure des centres de données et des coûts de rémunération des employés - Meta ayant débauché des chercheurs avec des salaires mirobolants - ferait grimper le taux de croissance des dépenses de 2026 au-dessus du rythme de 2025, a déclaré l'entreprise.