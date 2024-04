Meta plonge à New York, entre prévisions décevantes et promesses de Mark Zuckerberg

logo meta (crédit photo : Pixabay / Chetraruc / )

L'action de la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a plongé jusqu'à de près de 20% hors séance après la présentation de prévisions de croissance décevantes pour le trimestre en cours. L'effort porté aux investissements dans l'IA et le metaverse vont par ailleurs pénaliser les comptes dans l'immédiat.

L'un des «Sept Magnifiques», Meta Platforms, perd clairement de sa superbe en Bourse ce jeudi, l'action de l'ex-Facebook et par ailleurs maison-mère d'Instagram et de la messagerie WhatsApp a plongé jusqu'à 19% à New York au lendemain de la présentation de ses comptes trimestriels et de ses perspectives. De quoi réduire de près de moitié la progression du titre depuis le début de l'année.

Mark Zuckerberg, le patron et fondateur du groupe de réseaux sociaux, demande du temps, et la Bourse ne lui en donne manifestement pas… Dans l'immédiat, elle sanctionne sans réserve une croissance plus lente que ce qu'elle espérait et de fortes dépenses qui viennent, en même temps, peser sur les marges. Hier, Mark Zuckerberg a ainsi averti que l'entreprise va augmenter « de manière significative » ses investissements pour profiter, à l'avenir, des opportunités que l'intelligence artificielle va pouvoir offrir. Un pitch habituel pour ce dirigeant, qui a habitué de longue date les investisseurs à ce discours qui veut que les paris pour le futur finissent par payer et que les actionnaires doivent donc rester confiants.

La croissance va passer de 27% à 18% en un trimestre

Sur le plan des chiffres, le trimestre écoulé a eu de quoi satisfaire, pas les prévisions. A fin mars, Meta Platforms a dégagé 36,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 27% sur un an et un peu au-delà des 36,16 milliards qui étaient anticipés par le consensus LSEG, ex-Refinitiv. Le profit par action, lui, est même très au-dessus des anticipations, à 4,71 dollars, contre 4,32 dollars attendus et 2,20 dollars seulement un an plus tôt. Une performance réalisée en grande partie grâce à une baisse de 16% des coûts de marketing et liés aux ventes.

L'objectif de croissance pour le trimestre en cours, lui, déçoit véritablement. Elle ne sera que de 18% par rapport aux trois mois correspondants de 2023 sur la base du niveau médian de la fourchette de 36,5 à 39 milliards de dollars avancée par la société. C'est près de 10 points de moins que lors du trimestre précédent. Un niveau médian de 37,75 milliards de dollars inférieur aux attentes des analystes, qui visaient 38,8 milliards.

Les investissements ne porteront pas que sur l'IA. Lors de sa conférence de presse, Mark Zuckerberg a aussi évoqué les thématiques des lunettes et de la réalité virtuelle, tout comme, plus globalement, le monde du metaverse. Une branche d'activité déjà en pertes de 3,85 milliards de dollars, pour 440 millions de chiffre d'affaires. Son déficit cumulé depuis fin 2020 ressort à plus de 45 milliards de dollars. Au total, les investissements de l'entreprise s'élèveront à quelque 35 à 40 milliards cette année, une fourchette plus élevée que les 30 à 37 milliards initialement annoncés.

Nous étions à l'écart de Meta Platforms et le demeurons au vu de prochains comptes trimestriels qui ne seront pas à la hauteur des espérances. La visibilité est aussi amoindrie par ce gros effort d'investissement qui va continuer de pénaliser les marges dans un premier temps.