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Meta loue un immeuble à New York pour un magasin flagship
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:55

La société d'investissement immobilier Vornado Realty Trust annonce la signature d'un bail de 10 ans avec Meta pour lui louer un immeuble de 15 000 pieds carrés sur cinq étages, au 697 de l'emblématique Cinquième Avenue, au coeur de Manhattan.

Cet accord permet au géant des réseaux sociaux ( Facebook , Instagram, Messenger et WhatsApp) de créer son premier magasin principal ( flagship ) à New York, s'ajoutant à celui qui a été ouvert à Los Angeles l'année dernière.

"Conçu pour une découverte interactive, Meta Lab invite les visiteurs à tester les lunettes IA et les casques de réalité virtuelle de pointe de Meta, facilitant ainsi la compréhension du fonctionnement de cette technologie et l'imagination de son intégration dans le quotidien", explique Vornado.

"Chaque lieu s'inspire de son quartier, est co-créé avec des artistes et des communautés locales autour de thématiques créatives distinctes, et prend vie dans un espace authentique et chaleureux", poursuit la foncière américaine.

Meta opère aussi un site de retail à Burlingame (Californie), ainsi que des boutiques éphémères à Las Vegas et à Honolulu. Il prévoit aussi d'ouvrir de nouveaux magasins dans le courant de 2026.

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