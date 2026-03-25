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Meta licencie plusieurs centaines d'employés-source
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 17:50

Meta Platforms META.O procède ce mercredi au licenciement de quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Reuters rapportait plus tôt ce mois-ci que Meta prévoyait des suppressions de postes massives pouvant affecter 20% ou plus des effectifs de l'entreprise, et que la direction générale avait signalé ces projets aux autres cadres supérieurs en leur demandant de commencer à planifier les réductions.

Les licenciements de ce mercredi sont de moindre ampleur. Selon un rapport précédent publié dans The Information, ces suppressions de postes concerneraient la division Reality Labs de Meta, les équipes chargées des réseaux sociaux et les services de recrutement.

"Les équipes de Meta se restructurent ou mettent en oeuvre des changements régulièrement pour s'assurer qu'elles sont dans la meilleure position possible pour atteindre leurs objectifs. Dans la mesure du possible, nous recherchons d'autres opportunités pour les employés dont les postes pourraient être impactés", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué.

La maison mère de Facebook cherche à compenser la hausse des coûts liée à d'importants investissements dans l'intelligence artificielle, après avoir prévu des dépenses totales de 162 à 169 milliards de dollars (de 139,97 à 146,02 milliards d'euros) en 2026, ainsi qu'une augmentation de la rémunération des employés, alors que l'entreprise dépense des millions pour recruter les meilleurs talents en IA.

Meta comptait près de 79.000 employés au 31 décembre, selon son rapport annuel.

(Reportage Katie Paul et Harshita Mary Varghese, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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