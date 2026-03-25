Meta licencie des centaines d'employés, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du sourcing)

Meta Platforms META.O va licencier quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes mercredi, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Reuters a rapporté au début du mois que Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de la main-d'œuvre de la société et que les cadres supérieurs avaient signalé les plans à d'autres cadres supérieurs et leur avaient demandé de commencer à planifier la façon de réduire les effectifs.

Les licenciements de mercredi étaient de moindre ampleur. Selon un rapport antérieur de The Information, les réductions affecteraient la division Reality Labs de Meta, les équipes des médias sociaux et les opérations de recrutement.

"Les équipes de Meta se restructurent régulièrement ou mettent en œuvre des changements pour s'assurer qu'elles sont dans la meilleure position possible pour atteindre leurs objectifs. Dans la mesure du possible, nous trouvons d'autres opportunités pour les employés dont les postes pourraient être affectés", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué.

La société mère Facebook cherche à compenser l'augmentation des coûts liés aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle, ayant prévu des dépenses totales de 162 à 169 milliards de dollars en 2026, et l'augmentation de la rémunération des employés alors que l'entreprise dépense des millions pour embaucher les meilleurs talents en matière d'intelligence artificielle.

Meta comptait près de 79 000 employés au 31 décembre, selon son rapport annuel.