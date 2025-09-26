 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta lance des abonnements Facebook et Instagram sans publicité au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a déclaré vendredi qu'elle proposerait une option d'abonnement sans publicité aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

Les utilisateurs auront ainsi le choix entre payer un abonnement mensuel ou continuer à utiliser les services gratuitement avec de la publicité ciblée, un modèle qui fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs européens.

Les abonnements, facturés 2,99 livres (3,99 $) par mois sur le web et 3,99 livres sur iOS et Android, reflètent des offres similaires que Meta a mises en place dans l'Union européenne pour se conformer aux règles de confidentialité des données.

Cette dernière annonce intervient après que l'autorité de protection des données du pays a exprimé des inquiétudes quant à la manière dont les plateformes traitent les informations personnelles à des fins publicitaires.

Meta a déclaré que le niveau sans publicité a été conçu pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience en ligne tout en préservant la capacité de l'entreprise à fournir des services gratuits financés par des publicités. Les utilisateurs qui choisissent la formule payante ne verront pas de publicités et leurs données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Ce changement reflète une tendance plus large du secteur, les entreprises technologiques étant soumises à la pression des autorités de régulation concernant l'utilisation des données personnelles et des publicités ciblées. Apple AAPL.O et Google

GOOGL.O (Alphabet) ont également apporté des modifications en réponse aux exigences en matière de protection de la vie privée, remodelant ainsi le fonctionnement de la publicité en ligne.

Les activités publicitaires de Meta ont représenté environ 98 % de son chiffre d'affaires de 164,5 milliards de dollars l'année dernière, ce qui fait de l'équilibre entre les règles de protection de la vie privée et les ventes de publicités un élément central de sa stratégie de croissance.

(1 $ = 0,7491 livres)

Valeurs associées

ALPHABET-A
245,7900 USD NASDAQ -0,55%
APPLE
256,8700 USD NASDAQ +1,81%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
748,9100 USD NASDAQ -1,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

