Meta lance des abonnements Facebook et Instagram sans publicité au Royaume-Uni

Meta Platforms META.O a déclaré vendredi qu'elle proposerait une option d'abonnement sans publicité aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

Les utilisateurs auront ainsi le choix entre payer un abonnement mensuel ou continuer à utiliser les services gratuitement avec de la publicité ciblée, un modèle qui fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs européens.

Les abonnements, facturés 2,99 livres (3,99 $) par mois sur le web et 3,99 livres sur iOS et Android, reflètent des offres similaires que Meta a mises en place dans l'Union européenne pour se conformer aux règles de confidentialité des données.

Cette dernière annonce intervient après que l'autorité de protection des données du pays a exprimé des inquiétudes quant à la manière dont les plateformes traitent les informations personnelles à des fins publicitaires.

Meta a déclaré que le niveau sans publicité a été conçu pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience en ligne tout en préservant la capacité de l'entreprise à fournir des services gratuits financés par des publicités. Les utilisateurs qui choisissent la formule payante ne verront pas de publicités et leurs données ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.

Ce changement reflète une tendance plus large du secteur, les entreprises technologiques étant soumises à la pression des autorités de régulation concernant l'utilisation des données personnelles et des publicités ciblées. Apple AAPL.O et Google

GOOGL.O (Alphabet) ont également apporté des modifications en réponse aux exigences en matière de protection de la vie privée, remodelant ainsi le fonctionnement de la publicité en ligne.

Les activités publicitaires de Meta ont représenté environ 98 % de son chiffre d'affaires de 164,5 milliards de dollars l'année dernière, ce qui fait de l'équilibre entre les règles de protection de la vie privée et les ventes de publicités un élément central de sa stratégie de croissance.

(1 $ = 0,7491 livres)