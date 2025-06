Meta: la publicité va faire son apparition sur WhatsApp information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - L'action Meta Platforms grimpe de plus de 3% lundi à la Bourse de New York après que le géant des médias sociaux a annoncé son intention de faire entrer la publicité sur sa très populaire application de messagerie instantanée WhatsApp.



Le groupe américaine a dévoilé ce matin une nouvelle stratégie de monétisation devant reposer sur trois nouveaux outils, à savoir (1) les abonnements aux chaînes, qui permettront aux créateurs de proposer du contenu exclusif contre rémunération, (2) la promotion de chaînes, pour accroître leur visibilité auprès des utilisateurs et (3) le déploiement de publicités dans les statuts, où les entreprises pourront mettre en avant leurs produits et services.



L'introduction de la publicité sur WhatsApp constitue cependant une première depuis l'acquisition de l'application en 2014 pour un montant de quelque 16 milliards de dollars.



'Nous réfléchissions depuis des années à la manière de bâtir un modèle économique sur WhatsApp sans perturber les échanges privés. Nous pensons que l'onglet actus est le canal idéal pour cela', a déclaré le groupe technologique américain.



A titre d'information, c'est via l'onglet actus que les utilisateurs consultent les statuts de leurs proches ou suivent les chaînes de créateurs. D'après Meta, cet espace est utilisé par 1,5 milliard de personnes chaque jour.



Si ce changement marque une inflexion notable dans la stratégie de Meta vis-à-vis de WhatsApp, qui était jusqu'ici restée largement à l'écart de la publicité, ces éléments ne viendront pas interférer avec les discussions privées.



Meta précise en effet que rien ne va changer pour les conversations personnelles entre utilisateurs, qui resteront chiffrées de bout en bout et ne seront pas utilisées à des fins publicitaires.



Avec sa hausse d'aujourd'hui, l'action Meta revient à moins de 8% de son plus haut historique atteint en février dernier.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 698,9046 USD NASDAQ +2,35%