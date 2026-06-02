Meta étend à l'échelle mondiale ses mesures de contrôle des contenus destinés aux adolescents et teste un nouvel outil sur Instagram visant à diversifier les fils d'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O étend à l'échelle mondiale ses paramètres de contenu pour les comptes d'adolescents sur Instagram, Facebook et Messenger afin de garantir une expérience adaptée à l'âge des jeunes utilisateurs, a-t-elle annoncé mardi, alors que les plateformes de réseaux sociaux font l'objet d'une surveillance accrue en matière de santé et de sécurité des enfants. Cette initiative, initialement lancée dans certains pays en octobre dernier, visait à empêcher les enfants d'accéder à des contenus inappropriés. Meta a également annoncé une nouvelle fonctionnalité sur Instagram destinée à diversifier les contenus vus par les adolescents et à éviter une exposition répétitive à certains thèmes.

* En avril, Meta a averti les investisseurs que les répercussions juridiques et réglementaires au sein de l'Union européenne et aux États-Unis concernant les questions relatives aux réseaux sociaux et aux jeunes "pourraient avoir un impact significatif sur nos activités et nos résultats financiers".

* Dans un procès historique, un jury de Los Angeles a déclaré le 25 mars Meta et Google (filiale d’Alphabet) coupables de négligence pour avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes, et a accordé une indemnisation totale de 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante des réseaux sociaux dès son enfance.

* Meta a déclaré que les paramètres de contenu "13+", qui filtrent les contenus jugés inappropriés pour les adolescents, sont activés par défaut sur les comptes des adolescents.

* Un paramètre "Contenu limité", offrant une expérience encore plus restrictive, sera également disponible sur Facebook et Messenger dans le courant de l'année, a déclaré Meta.

* Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité visant à empêcher les adolescents de voir des quantités excessives de certains types de contenu et à promouvoir un fil d'actualité plus équilibré.

* "Nous reconnaissons que certains contenus — comme les publications sur la nutrition, la musculation ou la gestion de l'anxiété — peuvent être utiles, mais ils doivent être équilibrés avec d'autres types de contenus plutôt que d'être affichés de manière répétée", a déclaré Meta.