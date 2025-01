Meta: en vert après ses résultats, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - Meta gagne près de 4% au Nasdaq au lendemain d'une publication trimestrielle qui a impressionné avec une croissance des revenus de 21% en glissement annuel.



Dans ce contexte, Jefferies a confirmé sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms tout en remontant son objectif de cours de 715 à 810 dollars.



'Les prévisions de croissance de 11 à 18% (hors effets de changes) au premier trimestre suggèrent que les investissements IA de Meta dans l'activité publicité alimenteront une croissance à deux chiffres à grande échelle', estime le broker.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 684,72 USD NASDAQ +1,22%