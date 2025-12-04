Meta devrait faire face à une enquête antitrust de l'UE sur l'utilisation de l'IA dans WhatsApp -source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant américain de la technologie Meta META.O devrait faire l'objet d'une enquête antitrust de l'Union européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans sa plateforme de chat Whatsapp, a déclaré une source à Reuters.
L'enquête pourrait avoir lieu jeudi, a déclaré la source.
