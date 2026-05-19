Meta détaille ses plans de restructuration dans un mémo interne

Meta META.O a communiqué dans un mémo transmis lundi à ses employés les détails d'un plan de licenciements et de restructuration, déclarant que la réduction de ses effectifs à l'échelle mondiale s'accompagnerait d'une nouvelle réorganisation orientée vers l'intelligence artificielle (IA).

Reuters a rapporté que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram prévoyait de licencier mercredi 10% de ses employés et préparait d'ici la fin de l'année des mesures supplémentaires destinées à réduire ses coûts.

Dans le mémo envoyé lundi, que Reuters a pu consulter, la directrice des ressources humaines de Meta a déclaré aux salariés que le groupe prévoyait de "déplacer" quelque 7.000 employés vers de nouvelles initiatives liées aux flux de travail et à l'IA tandis que des rôles managériaux seront supprimés.

Par ailleurs, a dit Janelle Gale, "de nombreux directeurs vont annoncer des changements organisationnels". "Nous sommes désormais dans une phase où de nombreuses entités peuvent opérer avec une structure plus linéaire et des équipes plus petites (...) pouvant avancer plus rapidement (...)", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de Meta a décliné une demande de commentaire.

Ce plan s'inscrit dans le cadre d'une large refonte des opérations de Meta alors que le géant technologique investit massivement dans l'IA avec l'objectif à la fois de la déployer dans ses flux de travail en interne et dans ses produits.

Selon des documents déposés par l'entreprise, Meta comptait fin mars 77.986 employés.

(Katie Paul; version française Jean Terzian)